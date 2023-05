Bruck: Bikeshop feiert ersten Geburtstag

Zum ersten Geburtstag von „SteWe´s Bikeshop“ in Bruck/Leitha veranstalteten Inhaber Werner Steindl und sein Team am Freitag ein lang erwartetes Gassenfest. In der „Boxengasse“ konnten sich die Gäste über das Angebot des Fachgeschäftes informieren: Beratung zu Fahrrädern, E-Bikes und Kinderrädern, über die Aktion „Firmenradl“ (Räder für Unternehmen zu vergünstigten Konditionen“, die passende Bekleidung, auch die Radlobby war mit einem Stand vertreten.

Die Verpflegung übernahm die Familie Purkarthofer aus Stixneusiedl, am späteren Nachmittag sorgte die Band „Essigschurkal“ für Stimmung. „Ich freue mich, dass wir gleich beim ersten Mal so viele Gäste haben, es ist endlich wieder einmal etwas los in der Kirchengasse und ich kann mir schon vorstellen, dass wir das wiederholen“, resümiert Werner Steindl.

