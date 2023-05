Am Sonntag kamen Sonnenhungrige in Arbesthal voll auf ihre Kosten. Mit Katharina Wagner gab es zuerst Yoga in der Sonne, begleitet vom Vogelzwitschern im Weingarten und dem Plätschern vom Teich. Entspannung pur.

Lisi Umathum und Florian Mainx luden anschließend zum „Sonntagsfranz“ - einem besonderen Brunch im Hause „Franz von Grün“.

