„Baumflüsterei“ im Brucker Harrachpark

Das Festival „Baumflüsterei“ erlebt heuer seine dritte Auflage. Das Konzept ist so einfach wie überzeugend: als zu Corona-Zeiten jede Veranstaltung in Innenräumen entweder ganz untersagt oder eine Maßnahmen-verpflichtete Gratwanderung war, ging „kultur bruck“ den Weg ins Freie und organisierte ein „Musikpicknick“ im Harrachpark. Dem Publikum gefiels, ist doch der Landschaftspark ein echtes Naturjuwel und gerade in den Abendstunden eine perfekte Kulisse.

Heuer präsentierte der Veranstalter von Samstag bis zum Feiertag ein dichtes Programm. Jeden Abend standen zwei Gruppen auf der Bühne: am Samstag lautete das Motto „Austropop“ mit „Rautöne“ und „Unerhört“, sonntags spielten „Jansky“ und „Bono vs Bruce“, am Montag folgte eine Bluessession mit Nicolas Whiskerd und den „Blues Brüdern“ Stinauer und den abschluss bildete „Electronic Music“ mit „Jaeyn“, „DJ Mido“ und „DJ Panic Stars“.

Heuer wurde auch ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit getan. Stammte der benötigte Strom in den Vorjahren noch aus einem Dieselaggregat, wurde er diesmal von zwei Autos geliefert. „Die beiden vom Autohaus Ermler zur Verfügung gestellten Elektro-Autos ermöglichen bidirektionales Laden, das heißt, dass man ihren Akkus auch Strom entnehmen kann“, berichtet Christoph Baumert von „Cloudcompany“, einem der Partner der „Baumflüsterei“.