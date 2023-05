Brucks Bezirkspolizei-Kommandantin hat neuen Stellvertreter

Peter Hochegger hatte schon etwas Zeit, um sich im Bezirk einzuarbeiten. Wiewohl Bruck für den 35-Jährigen nicht unbekannt ist. Vor eineinhalb Jahren versah er im Zuge seiner Ausbildung zum Offizier hier schon einmal ein Jahr Dienst. „Es ist vorgesehen, dass man dabei verschiedene Dienststellen kennenlernt. Bruck ist ein netter Bezirk“, so Hochegger. Als der Posten des stellvertretenden Bezirkskommandanten ausgeschrieben war, habe er sich beworben. Und kam zum Zug.

Hochegger stammt eigentlich aus dem Burgenland. Er ist in Rust geboren und aufgewachsen und lebt auch heute noch dort. Der Polizei-Beruf ist ihm quasi in die Wiege gelegt. Schon seine Eltern sind beide Polizisten. In den Polizeidienst aufgenommen wurde er in Niederösterreich. Seine Ausbildung absolvierte er in Ybbs an der Donau. Danach war er bis zuletzt in Traiskirchen tätig. Mit dem Flüchtlings-Erstaufnahmezentrum sei dort „viel zu tun“, aber es seien auch die entsprechenden Personalressourcen vorhanden. „Man lernt dort sehr viel“, erzählt Hochegger im Gespräch mit der NÖN.

Im Brucker Bezirk will Hochegger die Welt nicht neu erfinden. „Hier läuft alles gut“, meint Hochegger, seine Devise sei daher „never change a working system“. Ihm sei es wichtig, „unter den Kollegen, mit der Bevölkerung, den Gemeinden und der Bezirkshauptmannschaft ein gutes Auskommen zu haben. Miteinander erreicht man viel mehr als gegeneinander“, ist Hochegger überzeugt.

Thematisch ist der neue stellvertretende Bezirkskommandant für die Bereiche Verkehr und Einsatz, sowie fürs Fremdenrecht zuständig. „Wir werden weiterhin regelmäßige Schwerpunktaktionen machen“, kündigt Hochegger an. „Ich bemühe mich auch, dass wir die sogenannten Sonderverwender gut auslasten“, nennt er etwa Radargeräte oder Motorräder. „Klar ist, wir müssen präventiv wirken, wir müssen aber auch strafen - aber alles mit Maß und Ziel“, sagt Hochegger im Hinblick darauf, dass die Strafen bald von Gesetzes wegen in die Höhe gesetzt werden.

