Palmen aus Bad Deutsch-Altenburg

Wer Exotisches für den Garten sucht, wird derzeit in Bad Deutsch-Altenburg in der Eumigstraße 1 fündig. Dort sind bei der „Dürnsteiner Handels GmbH“ etliche Stück im Angebot. „Palmen sind der Baum der Zukunft“, erklärt Chef Erich Dürnsteiner. Es handelt sich um Hanfpalmen, die ursprünglich aus Asien stammenden Bäume sind in Europa beliebte Zierpflanzen und winterhart.

„Ein Freund von uns ist Palmenhändler, er hat 150 Stück ,zuviel ausgegraben´, da helfen wir ihm aus der Patsche und übernehmen die Palmen“, berichtet Dürnsteiner. Sie seien auch nachgefragt, an einem Samstag habe er allein 30 Stück verkauft: „Die Kunden kommen von Wien bis hinunter aus dem Burgenland“.

Wir sind auch einer der letzten Bäcker des Bezirks" Erich Dürnsteiner

Dürnsteiner leitet einen Familienbetrieb mit Unternehmen in drei Sparten. Im Warenhandel werden Dinge verschiedenster Art verkauft, von Tongefäßen über Reifen, Möbel, Textilien, Haushaltsgeräte und vieles andere, wer gerne ein wenig stöbert, wird sich das eine oder andere „Schnäppchen“ mit nach Hause nehmen. Die Dürnsteiner Immobilien kümmert sich um Liegenschaften und das Bistro mit angeschlossener Feinkost um die kulinarischen Wünsche der Kunden und Gäste. „Unsere Backwaren stellen wir selbst her, wir sind bald einer der letzten Bäcker im Bezirk“, so der Chef.

In der Feinkostabteilung des Bistro werden Wurst, Käse, Eier und andere Lebensmittel zu moderaten Preisen angeboten. „Beliebt sind unsere Feinkostplatten, die man beispielsweise zu besonderen Anlässen bestellen kann“, sagt Dürnsteiner. Auch hier gelte der Grundsatz:„Wir sind ein verwertender Betrieb. Von Lenz-Moser haben wir 50.000 Flaschen Wein übernommen, die wir bei uns verkaufen“. Wer lieber Bier möchte, wird ebenfalls bedient: seit einigen Jahren gibt es eine hauseigene Brauerei, deren Erzeugnisse sind nur am Standort in Bad Deutsch-Altenburg erhältlich.

Die Feinkostabteilung ist gut sortiert und hat so manche Spezialitäten im Angebot. Foto: NÖN, Rittler

Erich Dürnsteiner (Mitte) mit seinen Mitarbeitern Tibor und Josef (r.) Foto: NÖN, Rittler

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.