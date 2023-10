„Sturm und Wind“ in Petronell-Carnuntum

Was sich in der Marktgemeinde beim Thema „Erneuerbare Energie“ tut, konnten Besucher der Infoveranstaltung „Sturm und Wind“ am Samstag auf dem Kirchenplatz erfahren. Vertreter des Energieparks Bruck, des Energieunternehmens Verbund, und der Firma Ventureal, die Windparks, Photovoltaik-und Biogasanlagen plant und betreibt, stellten ihre Projekte vor. So soll etwa der bisherige Windpark Petronell I als künftiger Windpark Petronell III „repowered“ werden. „Elf Windräder der alten Generation werden abgebaut und durch elf moderne Anlagen ersetzt“, berichtet Philip Loitsch, Manager der Klima-und Energiemodellregion Carnuntum. Erwartet werde eine Verdreifachung des Jahresertrages, die für die Windräder benötigte Fläche könne hingegen reduziert werden. Auch eine Photovoltaikanlage auf Gemeindegebiet ist geplant.

„Das Thema ist aktuell und wir haben uns gedacht, wir geben den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, in lockerem Rahmen mit Experten zu reden“, kommentiert Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ), der mit seinem Team für die Verpflegung sorgte.