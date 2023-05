Mutmaßliche Ladendiebinnen in Regelsbrunn gefasst

Die Mitarbeiterin eines Geschäftes in Bruck/Leitha alarmierte am 22. Mai die Polizei Bruck: soeben habe sie beobachtet, dass zwei Frauen Parfums gestohlen hätten und mit einem blauen Pkw mit ungarischem Kennzeichen geflüchtet wären. Beamte der Polizeiinspektion Bruck/Leitha leiteten sofort eine Fahndung ein, wie die Landespolizeidirektion NÖ mitteilt. Um 13.30 Uhr am selben Tag erstattete eine Angestellte eines Geschäftes in Fischamend Anzeige wegen eines Ladendiebstahls. Die unbekannten Täterinnen seien mit einem blauen Fahrzeug auf der LB9 in Richtung Hainburg geflüchtet.



In Regelsbrunn gingen die Verdächtigen der Polizei ins Netz. Die Beamten der Polizeiinspektion Regelsbrunn fanden Parfums im Wert von rund 1.900 Euro im Auto. Die Insassinnen, drei ungarische Staatsbürgerinnen, wurden vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme waren zwei Beschuldigte im Alter von 28 und 31 Jahren geständig, eine 19-Jährige verweigerte die Aussage. Alle wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Die Verdächtigen sollen an folgenden Tatorten zugeschlagen haben:

in Bruck/Leitha am 23. Februar, am 12. Mai und am 22. Mai, in Fischamend am 22. Mai, in Kittsee am 12. Mai, einmal blieb es beim Versuch, und in Frauenkirchen am 12. Mai. Dabei sollen sie Parfums mit einem Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich mitgehen lassen haben.

