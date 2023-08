Patinnen-Duo für neuen Mannschaftstransporter der Feuerwehr Haslau

Drei Tage lang wurde im Haslauer Feuerwehrhaus gefeiert. Nach dem Bieranstich am Freitag samt Musik der „Mostlandstürmer“ sorgte am Samstag am Samstag ein DJ für die richtige Stimmung. Der Höhepunkt stand jedoch am Sonntag im Rahmen der Festmesse am Programm: Die Segnung des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF). Als Patinnen konnte die Feuerwehr dabei das Duo Manuela Lukesch und Elisabeth Huber für sich gewinnen.

Die Neuanschaffung war notwendig geworden, da das bisherige Auto bereits in die Jahre gekommen ist und einige Reparaturen anstanden wären. Der Zeitpunkt für den Wechsel sei laut Lisa Strasser, Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Haslau, im Nachhinein gesehen sogar perfekt gewesen. „Durch Corona gab es eine hohe Nachfrage für Gebrauchtfahrzeuge“, erklärt sie. Zugute kamen der Feuerwehr beim Verkauf auch die Preissteigerung und die hohe Inflation der Zeitpunkt.

Foto: FF Haslau an der Donau, FF Haslau an der Donau

Angeschafft wurde der Mercedes Sprinter-Bus über die Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG) bei der Firma „Pappas“. Die reinen Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 90.000 Euro, tatsächlich aus eigener Tasche finanzieren muss die Feuerwehr allerdings „nur“ 33.500 Euro. Einerseits ergibt sich diese Summe aus dem Verkaufserlös des alten Fahrzeugs sowie nach Abzug von Normverbrauchsabgabe (Nova), Förderungen und der Umsatzsteuer.

Die offene Summe wird durch Spender, Sponsoren und Festeinnahmen beglichen. Das neue Auto verfügt über einen Allradantrieb, Automatikgetriebe mit Geländeuntersetzung und 3.5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Wichtig war der Feuerwehr, dass die Mannschaft bei jedem Wind und Wetter die Einsätze bewerkstelligen kann.