Österreichs bester Heuriger liegt in Höflein

Nicht nur „Bester Heuriger in Niederösterreich“, sondern „Bester Heuriger Österreichs“ – so darf sich der Heurige im alten Bauernhof der Familie Artner ab sofort nennen. Vor zwei Jahren konnte man in der Kategorie „Ambiente“ groß punkten, den Gesamtsieg im Gourmet-Guide Falstaff mit 97 von 100 Punkten haben sie dennoch nicht erwartet.

Schon gar nicht aufgrund der Pandemie-bedingt seltenen Ausstecktermine. Die raren Öffnungszeiten – meist nur drei Mal pro Jahr – sind stets ausgebucht. „Wir haben so viele großartige Stammgäste, die uns jedes Mal besuchen und offenbar fleißig für uns voten. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Christoph Artner. Die Wahl der besten Heurigen nimmt bei Falstaff die Online-Community in einem ganzjährig laufenden Voting vor. Aus diesen Gästebewertungen wird für jeden Betrieb eine Gesamtwertung erstellt, die dann im Falstaff-Guide veröffentlicht wird. Bewertet wird in vier Kategorien: Essen, Wein, Ambiente und Service.

Für die hohe Punktezahl bei Essen und Ambiente sind Sonja Artner und das Küchenteam verantwortlich: „Sonja, Sonjas Oma, Papa samt Lebensgefährtin und eine sehr gute Freundin des Hauses bereiten das Essen mit viel Liebe zum Detail auf den Tellern zu. Die Auszeichnung ist also eine tolle Anerkennung für das Küchenteam. Das Ambiente trägt aber allein Sonjas Handschrift“, so der stolze Ehemann und Heurigenchef Christoph Artner.

Hohe Qualität und voller Familieneinsatz

Das Winzerpaar achtet auf Qualität. So kommt der Bergkäse von einem kleinen Betrieb in Vorarlberg, die Ziegenkäsevariationen, für die der Heurigen bekannt ist, aus Prellenkirchen und Parndorf. Die „Jiddische Hühnerleber“ etwa ist Sonja Artners Handarbeit. Ob es damit zu tun hat, dass bereits die Kinder von Sonja und Christoph Artner hineinwachsen und im Service mithelfen, oder der Chef sich immer persönlich um die Gäste bemüht und der Heurigen daher auch in der Kategorie Service mit hoher Punktezahl bedacht wurde, weiß man nicht. Tut auch nichts zur Sache. Jeder und Jede Artner hat die Auszeichnung verdient.

Im August ist das nächste Mal für eine Woche „ausg‘steckt“, die Termine aber schon gut gebucht. Es heißt also schnell sein, wenn man noch einen Tisch ergattern möchte. Infos auf www.artner.co.at .

