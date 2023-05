In Bruck werden die Picknick-Decken ausgebreitet

Es war auf Anhieb ein Renner: Das Familien-Picknick der SPÖ im Stadtgraben wurde im Vorjahr regelrecht gestürmt. Auf der Wiese war kaum ein freies Fleckchen mehr zu finden. Überall hatten sich die Besucher gemütlich mit ihren Picknick-Decken niedergelassen und genossen einen entspannten Nachmittag.

Nun soll es am Donnerstag, dem 18. Mai, also am Feiertag, wieder soweit sein. Die Brucker SPÖ Stadtorganisation wieder zum großen Familienpicknick in den Stadtgraben ein. „Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr war uns klar, dass es eine Fortsetzung geben soll“, sind sich die Organisatorinnen Sozialstadträtin Sabine Simonich und Bildungsstadträtin Lisa Miletich einig.

In gemütlicher Atmosphäre wird ab 14 Uhr gegessen, geplaudert, gespielt und getobt. Mit dabei sind eine Riesenhüpfburg und die Kinderdisko mit den Kinderfreunden um 15 Uhr. Der Verein Guglbärenbande wird die Kinder schminken und mit ihnen basteln. Um 17 Uhr wird es eine Zaubershow mit Clown Poppo geben. Picknickdecke und Verpflegung können von jeder Familie selbst mitgenommen werden. Es gibt aber auch warme und kalte Snacks und Getränke vor Ort.

„Wir möchten einfach, dass die Familien eine gute Zeit haben. Wichtig war es uns in Zeiten der Teuerung, dass es bei der Veranstaltung keinen Eintritt und Konsumzwang gibt“, sagt Simonich. Schlechtwetteralternative ist der Samstag, der 20. Mai ebenfalls um 14 Uhr im Stadtgraben. „Wir freuen uns auf einen entspannten Nachmittag mit den Familien!“

