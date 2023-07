Bruck: Einkommensgrenze für Familienförderung wird angehoben

Seit Anfang 2021 gibt es die Jungfamilienförderung in Bruck. Der Hauptpunkt des Förderpakets ist der Ersatz für die seinerzeit eigentlich geplante Gratisbetreuung in den Kindergärten am Nachmittag (am Vormittag kostet die Betreuung in Niederösterreich ohnehin nichts). Bisher war die Förderung so gestaltet, dass alle berufstätigen Eltern von Kindergartenkindern, die in Bruck oder Wilfleinsdorf hauptgemeldet sind und maximal 4.000 Euro netto im Monat verdienen, die Kosten zu 100 Prozent zurückerstattet bekommen.

Nun wurde die Jahresobergrenze, die eine Familie netto verdienen darf von 48.000 auf 54.000 Euro angehoben. Der Vorstoß dazu kam von der SPÖ. Begründet wurde dies mit der hohen Inflation und den damit verbundenen Belastungen für Familien, aber auch mit der Valorisierung der Kollektivverträge. „Besonders Familien leiden besonders unter der anhaltenden Teuerung. Wir wollen hier Entlastung schaffen. Der Besuch einer Bildungseinrichtung soll niemals vom Geldbörserl der Eltern abhängen“, waren sich Bildungsstadträtin Lisa Miletich, Sozialstadträtin Sabine Simonich und Bürgermeister Gerhard Weil (alle SPÖ) einig.

Nicht ganz einverstanden mit der Vorgangsweise zeigten sich die Grünen. Sie hatten schon bei der Einführung der Familienförderung dafür plädiert, die Gehaltsobergrenze niedriger anzusetzen. „Wir haben damals schon angemerkt, dass die Bezugsgrenze zu hoch ist. Familien, die es dringender brauchen, sollten dafür mehr bekommen“, meinte Grün-Gemeinderätin Angelika Delfs und Grün-Gemeinderat Roman Kral ergänzte: „Die Idee wäre, weniger Bezugsberechtigte, dafür mehr Geld für die einzelnen Familien.“

Stadträtin Lisa Miletich erklärte dazu, dass es auch um einige konkrete Fälle gehe. „Wir haben einige Eltern, die bisher immer bezugsberechtigt waren, durch eine Lohnerhöhung fallen sie jetzt aber raus.“

Die Anhebung der Einkommensgrenze wurde mehrheitlich beschlossen. Die beiden Grün-Mandatare enthielten sich der Stimme.