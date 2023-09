Volles Haus bei „Lilly“-Abenteuer in Bruck

15 Profis rund um Juci Janoska und etliche ehrenamtliche Helfer waren für das diesjährige Musical „Lilly und die wilden Räuber“ im Einsatz. Sieben Workshops plus Generalprobe später haben 36 Kinder und Jugendliche vier Auftritte (zwei für die Schulen und zwei für die Öffentlichkeit) hingelegt, die einem Profi-Ensemble um nichts nachstanden. Das Publikum im übervollen Stadttheater war begeistert. Die Geschichte, die sich Juci Janoska dafür ausgedacht hat, ist kindgerecht und hat wie immer auch eine Moral: Lilly (Lisa Hilfka), die Tochter des Räuberhauptmannes Reuäugen (Dominik Baumgartner) soll zu ihrem Geburtstag in die Geheimnisse des Räubergeschäfts eingeweiht werden. Sie lehnt es aber ab zu stehlen und läuft davon. Im Wald trifft sie auf Prinzessin Waltraud Florenzia Gertrude III. von Hohennas (Vanessa Deimbacher). Sie befreit Lilly von den Sumpfhexen, angeführt von Lalatheeka (Juci Janoska), die ihre Stimme stehlen wollen. Zum Dank verrät Lilly, dass die Räuber planen, das Königsschloss zu überfallen. Gemeinsam schmieden die beiden Mädchen einen Plan, um ihren Eltern eine Lehre zu erteilen. Am Ende steht wie immer ein Plädoyer für Zivilcourage und Freundschaft.

Die Musicalhits, die wieder Albin Janoska jun. kreiert hat, waren einmal mehr wahre Ohrwürme. Unter der Regie und Choreographie von Nikolaus Stich gingen die Kinder und Jugendlichen aus sich heraus und legten eine professionelle Performance hin.