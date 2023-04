Opposition kritisiert rotes Management bei Brucker Stadthalle

Mit der Entscheidung, die Stadthalle als Gemeinde fortan selbst zu betreiben, brauchte es eine Genehmigung als Veranstaltungsstätte. Dafür forderte die Bezirkshauptmannschaft jedoch gewisse bauliche Umbauten ein, etwa im Bereich der Notausgänge oder des Brandschutzes. Erledigt wurden die notwendigen Arbeiten bereits im Jänner, nicht zuletzt um die Durchführung der Faschingssitzungen im Februar zu ermöglichen. Tatsächlich im Gemeinderat beschlossen wurden die Investitionen von rund 31.300 Euro aber erst in der Sitzung Ende März.

Dieser Beschluss sorgte gleich in vielerlei Hinsicht für Unmut bei ÖVP und Grünen. Deren Mandatare um die Fraktionsobleute Ronald Altmann (ÖVP) und Roman Kral (Grüne) zogen nicht mit und stimmten dagegen oder enthielten sich. Neben der mit absoluter Mehrheit regierenden SPÖ segneten auch Bürgerliste und FPÖ die nachträgliche Vergabe der Aufträge ab. Der rote Bürgermeister Gerhard Weil wollte in diesem Zusammenhang aber auch die Leistung des Bauhofs erwähnt wissen, deren Mitarbeiter den Großteil der Arbeiten vorgenommen hatten.

Vorgangsweise sorgt für Ärger

Und genau dieser Umstand war einer der zentralen Kritikpunkt der beiden Oppositionsparteien. Denn in welchem finanziellen Ausmaß der Bauhof für die Arbeiten aufgekommen war, war im Rahmen des Beschlusses kein Thema. „Es ist beschämend nur mit den Firmenkosten in die Sitzung zu gehen. Die Leistungen des Bauhofs kosten ja auch etwas“, betonte Grünen-Fraktionssprecher Kral. Seine Frage nach den Kosten, für die durch den Bauhof erbrachten Arbeiten, konnte Bürgermeister Weil nicht beantworten. Er versprach jedoch diese Kostenaufstellung schriftlich nachzuliefern.

Noch viel schwer wog aus Sicht von ÖVP und Grünen jedoch die ihrer Meinung nach intransparente Vorgangsweise. So habe es bis zu dem Beschluss in der März-Sitzung keinerlei Behandlung im Gemeinderat in Bezug auf die Stadthallen-Investitionen gegeben. „Wir haben über Ecken von dem Behördenverfahren erfahren. Außerdem war absehbar, dass die Maßnahmen einen fünfstelligen Betrag ausmachen werden“, hielt ÖVP-Klubsprecher Altmann fest. Zudem habe sich die SPÖ nicht an das Prinzip „Planen-Budgetieren-Beschluss im Gemeinderat-Umsetzung“ gehalten.

SPÖ spricht von üblicher Instandsetzung

Das wiederum wollte die Bürgermeisterpartei nicht auf sich sitzen lassen. „Die ÖVP hat hier scheinbar den Kopf in den Sand gesteckt. Natürlich werden Maßnahmen, die von der Behörde gefordert werden, umgesetzt. Zumal nun alle notwendigen Voraussetzungen für Veranstaltungen gegeben sind“, unterstrich SPÖ-Fraktionssprecher Josef Newertal. Darüber hinaus würden rund 900.000 Euro pro Jahr in Instandhaltungsmaßnahmen von gemeindeeigenen Gebäuden gesteckt. Das sei „ganz normal“, betonte er. Überhaupt konnte Bürgermeister Gerhard Weil die Diskussion über etwa 30.300 Euro nicht nachvollziehen, gerade im Hinblick auf das Brucker Gesamtbudget in Höhe von 27 Millionen Euro.

Auch den Vorwurf der Intransparenz wies man vonseiten der SPÖ zurück. „Ich habe in der Klubsprechersitzung im Dezember darüber informiert“, betonte Bürgermeister Gerhard Weil. Die genauen Auflagen habe er erst danach erfahren. Dass es diese Klubsprecher-Sitzung gab, stritt auch niemand ab, allerdings handle es sich laut ÖVP-Stadtrat Altmann nur um informelles Gremium. „Beschlüsse gibt es dort keine“, erklärte er. Und um Zustimmung sei man auch nicht gefragt worden, Nachsatz: „Die hätten wir auch nicht gegeben.“

ÖVP tritt für neue Halle am Stadtrand ein

Letztlich waren sich SPÖ auf der einen Seiten sowie ÖVP und Grüne auf der anderen Seiten auch nicht ganz einig, um welche Art der Investition es sich im Fall der Stadthalle handelt. Die Sozialdemokraten bewerteten die rund 30.300 Euro als Instandhaltung, die Oppositionsparteien als Investition. „Das war keine Instandhaltung, weil es erst mit dem Entschluss zur Nutzung als Veranstaltungshalle relevant wurde“, untermauerte Grünen-Sprecher Roman Kral und sprach in Summe von einer „unsauberen Vorgangsweise“.

Bei der Volkspartei kommt noch der Umstand dazu, dass sie die Stadthalle überhaupt für nicht mehr zeitgemäß hält und bereits seit Jahren einen Neubau einer Eventhalle am Stadtrand fordert. Für ÖVP-Klubsprecher Ronald Altmann handelte es sich auch bei diesen 30.300 Euro um ein wiederholtes "Schminken der Leiche Stadthalle". Die SPÖ wiederum sieht in der Einrichtung gerade für Vereine eine wichtige Säule für Veranstaltungen. Das betonte auch FPÖ-Mandatar Franz Krupbauer, der die „Sanierung als wichtig“ zur Unterstützung des kulturellen Lebens in Bruck bewertete.

So wurden neben den Investitionskosten im Rahmen der Gemeinderatssitzung auch die Vermietungsrichtlinien für die Stadthalle beschlossen:

Einstimmig Miet-Tarif für Brucker Stadthalle beschlossen

