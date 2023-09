Bruckneudorf: „Herbstheuriger“ feiert Jubiläum

Am Samstag, den 16. September lädt der engagierte Verein zum traditionellen Event ein. In gewohnter Manier findet das Fest beim Bauhof in der Lagerstraße statt und beginnt um 10:00 Uhr. Die Gäste erwarten auch diesmal wieder deftige Schmankerl, frischer Sturm und Most, sowie hausgemachte Mehlspeisen aller Art.

Für Unterhaltung wird nicht nur eine Tombola mit großartigen Sachpreisen sorgen, sondern ab 19:00 Uhr auch die Band „TALENTFREI“. Unterstützt wird das Fest traditionell wieder von den „Kinderfreunden Bruchneudorf/Kaisersteinbruch“, die sich um die kleinen Gäste bemühen werden, die sich neben diversen Schmink- und Bastelstationen diesmal auch in einer Hüpfburg austoben können.