Kaiserwetter bei Rochusfest in Kaisersteinbruch

Bereits seit Jahrzehnten ist das Militärhundezentrum Kaisersteinbruch die zentrale Zucht- und Ausbildungsstätte für Militärhunde für das Österreichische Bundesheer. Zudem gilt es mit über 1800 gezüchteten und über 2300 registrierten Hunden als weltweit führende Institutionen und als größter Rottweilerhalter und -züchter der Welt. Um die AusbilderInnen, aber vor allem die vierbeinigen Helden zu ehren, wird alljährlich das Rochusfest veranstaltet, benannt nach dem Heiligen Rochus, dem Schutzpatron der Hunde. Wie auch in den letzten Jahren lockte das Ereignis wieder zahlreiche Ehrengäste und BesucherInnen nach Kaisersteinbruch, um dem Fest, das als Partnerschaftsveranstaltung zwischen dem Österreichischen Kynologenverband, dem Militärhundezentrum des Bundesheers und mit dankbarer Unterstützung der lokalen Vereine veranstaltet wird. Nach der traditionellen Haydnmesse, durch die Militärdekan Bischofsvikar Alexander Wessely führte und die musikalisch umrahmt wurde von der Militärmusik Burgenland, fand die Verleihung der ehrwürdigen Rochusmedaillen durch die Patroness der Veranstaltung, Sabine Schoeller-Lamberty, statt.

Diese Auszeichnung wurde 2011 vom „Österreichischen Verein der Diensthundeführer“ (ÖVD) gestiftet und ist in erster Linie eine Auszeichnung für den Hund, kann aber grundsätzlich auch nur DiensthundeführerInnen verliehen werden. Unter den ausgezeichneten Hunden befinden sich heuer Militärhund Rokko mit seiner Hundeführerin Christina Huber, Militär-Trümmerspürhund Rocket mit Militärhundeführer Andreas Hauk, Diensthund Cado mit Diensthundeführer Stefan Hutterer und Diensthund Major mit Diensthundeführer Josef Haas. Martin Kruiss, Ausbildungsleiter im Militärhundezentrum dazu: „Das Rochusfest ist nicht nur eine gute Gelegenheit verdiente Hunde und ihre FührerInnen zu honorieren, sondern sich auch mit FachkollegInnen aus den anderen Ministerien auszutauschen.“ Diensthunde kommen nicht nur im Militärwesen (Verteidigungsministerium), sondern auch in anderen Betätigungsfeldern des Finanz- und Innenministeriums zum Einsatz. Garnisons- und Truppenübungsplatzkommandant Markus Ziegler zeigt sich stolz, dass „diese einzigartige Ausbildungsstätte für Militärhunde am TÜPl Bruckneudorf stationiert ist.“ Im Anschluss an die Feierlichkeiten wurde zu einer Agape und zum gemütlichen Beisammensein geladen, die musikalisch umrahmt wurde von der Militärmusik Burgenland.