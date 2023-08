Florianifest in Hainburg

Vollbild

Anja, Theo, Emma und Peter Karches. Richard herbsthofer, Johannes Kammlander, Thomas Hahn, Gerhard Marenitsch, Leopold Edlinger, Christian Edlinger, Peter Zinniel, Harald Kellner, Markus Steurer, Raffaella Edlinger-Scherz, Kurt Schneider, Gerhard Homola und Hermann Schneider Herbert Schmid und Karl Appel Kurt Svoboda, Franz Herndlhofer, Christian Rieder, Alexander Adamovic und Gert Renner An der Mehlspeisentheke: Beatrix Weis, Larissa Maurovich, Doris Würthner, Sonja Homola, Gabi Redl und Jacky Jocha. Christian Edlinger, Raffaela Edlinger-Scherz, Thomas Häringer, Thomas Graf, Silvia Zeisel, Helmut Schmid, Michaela Gansterer-Zaminer, Johannes Gumprecht und Johannes Kammlander Prosecco Prinzessinnen: Irene Pelzmann, Sissy Staffenberger, Susanne Cichon, Renate Wenighofer, Petra Wenighofer, Alexx Jaitner, Friederike Pennauer und Dani Graf An der Weinbar: Jörg Tesar, Nicole Kammlander, Johannes Kammlander und Karin Nießl-Kammlander Lionsclub Hainburg: Helmut Huber, Horst Pelzmann, Walter Staffenberger, Peter Bodisch, Präsident Franz Kubena und Reinhard Strobl. Karl Gumprecht und Gerhard Gruber Ursula Lampl, Christoph Horvath, Ursula Pelzmann, Lukas Weisz, Christian Edlinger und Lukas Bergmann Christian Moritz mit Lara Huber, Julia Weinberger mit Marie Edlinger und Lisa Weinberger Das Festzelt war am Sonntag voll besetzt. Arbeitsgruppe Schlossberg: Friedrich Karches, Markus Elsner, Alexander Wald, Jochen Frey, Markus Haderer und Winzer Horst Pelzmann; vorne: Bernhard Puhl und Kathleen. Beatrix Weis verkaufte selbstgebackene Zimtschnecken, der Erlös kommt zur Gänze der Feuerwehr Hainburg zugute (am Foto mit Gerald Fläckel) Das Team in der Küche. Ricarda Huber und Norbert Traxler am Hendlgrill. Die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg-Musikverein Wolfsthal spielte zum Frühschoppen auf. Der "Gefangenenchor der Feuerwehr" intonierte "Trara, es brennt" Annika, Kevin und Christoph

