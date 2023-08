Der „Umurkenkirtag“ in Bad Deutsch-Altenburg am 15. August ist eine alte Tradition. „Schon bevor es die Donaubrücke gegeben hat, sind die Leute aus dem Marchfeld herübergekommen“, berichtet Gemeinderat Franz Pennauer (ÖVP). Der Name dürfte sich von dem Umstand herleiten, dass Salzgurken („Umurken“) verkauft worden waren. Auch heuer war der von der Marktgemeinde organisierte Kirtag bestens besucht. Auf dem Festgelände bei der Elisabethkirche unter anderem dabei: Bürgermeisterin Petra Wagener, Gemeinderat Robert Strasser (beide SPÖ), die Gemeinderätinnen Olivia Höferl-Marhold und Hermine Hofmeister (beide ÖVP), Prellenkirchens Bürgermeister Johann Köck (ÖVP), Hainburgs Stadtrat Thomas Häringer (SPÖ) und der Rohrauer Gemeinderat Johann Alber (SPÖ).

Im Rahmen des Festes konnten die Besucher neben den Traktoren beim ersten von Bauhofleiter Frank Wimmer organisierten Oldtimer-Treff auch Autos und Motorräder bewundern. Die Oldtimer wurden von Dechant Pavel Balint gesegnet. Für die musikalische Gestaltung sorgte heuer der Musikverein Rohrau unter Leitung von Kapellmeister Thomas Mayer.