Fest der Feuerwehr in Au

Vergangenes Wochenende fand das allseits beliebte Feuerwehrfest der kleinen Gemeinde Au statt. Am Samstag sorgte die Blaskapelle „Weinviertler Böhmische“ für ausgelassene Stimmung, am Sonntag eröffnete der Musikverein Au den Frühshoppen, der sich bei bester Laune der Gäste bis zum späten Abend hinzog. Für die obligatorische kulinarische Verpflegung in Form von Schnitzel und Grillhenderl hatten die engagierten Feuerwehrfrauen und -männer selbst gesorgt, die Mehlspeisen wurden von zahlreichen HelferInnen und UnterstützerInnen gespendet. Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP) dazu: „Ich freue mich sehr, dass diese wunderschöne Tradition wieder gelebt wird und bin sehr stolz auf unsere Feuerwehrmannschaft, wie sie diese stimmungsvolle Veranstaltung immer wieder auf die Beine stellen.“