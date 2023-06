Fest der Feuerwehr Prellenkirchen

Die Feuerwehr Prellenkirchen veranstaltete von Donnerstag bis Samstag ihr traditionelles Fest. Los ging´s am Fronleichnamstag, wo Kommandant Gerhard Kirschner nach der Prozession viele Gäste zum Mittagessen begrüßte. Am Abend spielte der Musikverein Prellenkirchen, Deutsch Haslau und Schönabrunn auf. Am Freitag sorgte am Abend die Gruppe „Amarillos“ für Stimmung, am Samstag traten die Burschen von „BlechRevolution“ unter der musikalischen Leitung von Patrick Wissmann auf. Für die Verpflegung sorgte das Team der Feuerwehr, auch die Prellenkirchner Winzer waren mit einem Stand vertreten.