Rohrau: Bei Joseph und Michael Haydn daheim

Fünf Musikerinnen gestalteten am Samstag einen harmonischen Konzertabend im Haydnhaus in Rohrau. Das „Vienna Prater Quartet“ (Joan Avery-Zedlacher, Anne Harvey-Nagl, Kerryn Radovan-Coulter und Cynthia Peck-Kubaczek) hatte sich zunächst den „Genii loci“ verschrieben und brachte das Streichquartett in Es Dur op. 9/2 von Joseph Haydn und das Streichquartett Nummer vier in g-Moll von Michael Haydn. Beide Werke kamen im Innenhof des Haydnhauses gut zur Geltung.

Den Höhepunkt des Abends bildete das „Klarinettenquintett“ von Mozart, bei dem Sandra Schmutzer den Solopart übernahm. Durch den Abend führte Joan Avery-Zedlacher, Violinistin des „Prater Quartetts“. Sie leitete die Stücke mit informativen Anekdoten ein, die Bezüge zwischen den Komponisten herstellten. So erfuhren die Zuhörer beispielsweise, dass der elfjährige Mozart in Salzburg ein Stück für Michael Haydns Frau, eine Sopranistin, komponiert hatte.

Das „Praterquartett“ wurde knapp vor der Corona-Pandemie gegründet. Es besteht aus vier Frauen, die alle zum Musikstudieren nach Wien gezogen sind. Leiterin des Quartetts ist Anne Harvey-Nagl, Konzertmeisterin bei der Wiener Volksoper.