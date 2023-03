Edelbrände aus Berg überzeugen bei „Destillata“

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

„Damit hätte ich gar nicht gerechnet“, freut sich Claus Pelzmann aus Berg. Der Edelbrenner aus der Gemeinde am Fuß der Königswarte wurde bei der Edelbrandmeisterschaft „Destillata“ nicht nur zum besten niederösterreichischen Brenner gekürt, zwei seiner Brände schafften überdies den Sortensieg und wurden „Edelbrand des Jahres“.

Destillata verzeichnete heuer mehr als hundert Teilnehmer

Die „Destillata“-Gala fand heuer in Mattsee (Salzburg) statt. Mehr als hundert Edelbrenner aus ganz Europa, darunter 68 aus Österreich und 21 aus Deutschland, hatten ihre besten Erzeugnisse zur Bewertung eingereicht. Mit seinen Erzeugnissen ist Pelzmann somit in die erste Liga der europäischen Edelbrenner vorgestoßen. „Ich arbeite ständig an meinen Erzeugnissen weiter und probiere die Qualität zu steigern“, berichtet der Berger. Es stecke viel Handarbeit dahinter: „Besonders beim Barbarossa ist das ein aufwendiges Prozedere“.

Verarbeitet wird Obst in jeder Form

Pelzmann führt den Familienbetrieb „CP Obstbau und Gartenpflege“ in Berg. Die Produktpalette im Obstbau umfasst Obst in jeder Form, von Frischobst über Edelbrände und Marmeladen bis zum Frizzante. Das Sortiment ist saisonabhängig, ab Anfang Juli sind beispielsweise die Marillen reif. Für besondere Anlässe werden auch Geschenkkörbe zusammengestellt, Bestellungen werden ebenfalls angenommen. Erhältlich sind die Produkte im Hofladen an der Bergerstraße Richtung Kittsee (geöffnet Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr) und bald auch im Online-Shop, der wegen der großen Nachfrage gerade eingerichtet wird.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.