Fast blind - trotzdem Einbrecher

Als der 29-jährige Untersuchungshäftling am 17. August 2023 den Verhandlungssaal am Landesgericht Eisenstadt betritt, trägt er die gelbe Blindenarmbinde mit den drei schwarzen Punkten am rechten Arm. In der Hand hält er einen Gehstock.

Ihm werden Einbruchsddiebstähle und Ladendiebstähle vorgeworfen, die er gemeinsam mit seiner 26-jährigen Freundin und anderen Mittätern begangen haben soll.

Im Oktober und November 2022 soll sich das Paar Zutritt zu Ferienhäusern in Weiden und Podersdorf verschafft und Werkzeug, Bargeld, E-Scooter, Elektrogeräte und Fahrräder gestohlen haben. Der Schaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Slowakin beging weitere Einbruchsdiebstähle

Die 26-Jährige soll überdies im März 2023 weitere Einbruchsdiebstähle in Podersdorf begangen haben. Dabei soll sie aus drei Häusern Kleidung, Elektrogeräte, Bargeld und eine Drohne gestohlen haben. Bei zwei weiteren Häusern scheiterte sie beim Versuch, die Eingangstüre aufzubrechen.

Dem nach eigenen Angaben zu 95% blinden 29-jährigen Slowaken wurde weiters vorgeworfen, an Ladendiebstählen beteiligt gewesen zu sein.

Am 21. März 2023 war er mit seiner Freundin und einem weiteren Pärchen in Geschäften in Parndorf und Kittsee unterwegs. Dabei wurden Schuhe, Kleidungsstücke und Parfums gestohlen.

Ladendiebstähle in Supermarkt

In einem Supermarkt in Bruck an der Leitha sollen die vier slowakischen Staatsbürger ihre Diebstahlstour fortgesetzt haben.

Ein Ladendetektiv beobachtete, dass die Männer den Frauen Waren zeigten, die sie stehlen sollten. Die Frauen steckten die Waren daraufhin ein.

Einer der Männer wollte dann von außen den Zutrittsbereich öffnen, um die Diebinnen aus dem Geschäft herauszulotsen. Da schritt der Ladendetektiv ein und die Diebsbande wurde verhaftet.

Wegen dieser Ladendiebstähle hatte bereits eine Verhandlung am Landesgericht Korneuburg stattgefunden, bei der die 26-Jährige zu zwölf Monaten Haft, davon neun Monate bedingt, verurteilt wurde.

Am Landesgericht Eisenstadt ging es nun nur mehr für ihren Freund um die Ladendiebstähle. Gemeinsam musste sich das Pärchen wegen der Einbruchsdiebstähle in die Ferienhäuser verantworten.

Zigarettenstummel mit DNA am Tatort

Und dabei waren sie offensichtlich nicht sehr professionell vorgegangen. Die Einbrecher hatten mit einer Schere die Sperrvorichtungen von drei auf einer Terrasse abgestellten Fahrrädern aufgeschnitten und die Schere dann am Tatort liegen lassen.

In der offenen Schere lagen zwei Zigarettenstummel, darauf befand sich DNA, die der 26-Jährigen und ihrem fast blinden Freund zugeordnet werden konnte.

Bei jenem Ferienhaus, aus dem die 26-Jährige die Drohne gestohlen hatte, ließ die Frau eine Bierdose stehen, auf der sich ebenfalls ihre DNA befand.

Drohnen-Besitzer: „Sie haben die Fernsteuerung vergessen“

Der Besitzer der Drohne war als Geschädigter beim Prozess anwesend. „Mit der Drohne können sie nichts anfangen, weil sie vergessen haben, die Fernsteuerung mitzunehmen“, informierte der Mann das Gericht.

Der fast blinde Angeklagte bekannte sich nur insofern schuldig, dass er sein Auto für die Diebstouren zur Verfügung gestellt habe und zu den Einbruchsdiebstählen mitgefahren sei. Seine Freundin gab zu, an allen Taten beteiligt gewesen zu sein, allerdings habe sie sich nicht um die Planung gekümmert.

Der 29-Jährige behauptete, am 21. März 2023 sei er gemeinsam mit den anderen Beteiligten unterwegs zu einem Spital in Wien gewesen, wo ihm 2022 ein Tumor entfernt worden sei. Im Februar 2022 habe er sein Augenlicht verloren, seither sei seine finanzielle Situation sehr schlecht gewesen, da er nicht mehr arbeiten habe können. Er lebe von 500 Euro Sozialhilfe. Seine Freundin gab an, durch Gelegenheitsjobs monatlich 350 Euro zu verdienen.

Angeklagter: „Die Mädels waren stehlen“

„Weil meine Frau manchmal durcheinander ist, waren die Mädels stehlen“, erwähnte er. Es sei nicht richtig, dass er seiner Freundin am 21. März zeigte, was sie stehlen sollte.

Er habe aber gewusst, dass seine Freundin immer wieder Diebstähle begehe: „Wenn wir zu Weihnachten nichts auf den Tisch geben konnten, stahl sie ein paar Kilo Fleisch.“

Der 29-Jährige wurde wegen der Wohnungseinbrüche zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, davon zwölf Monate bedingt verurteilt. Seine Freundin erhielt eine Zusatzstrafe von 15 Monaten, davon zehn Monate bedingt.

Beide Angeklagte waren mit diesem Urteil einverstanden.