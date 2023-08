Ferienspiel in Au ist voller Erfolg

Seit diesem Sommer gibt es in Au wieder das allseits beliebte "Ferienspiel" für die Kinder des Ortes, bei dem in den Sommerferien über mehrere Wochen hinweg wöchentliche Aktivitäten, wie Ausflüge, und spielerische Nachmittage im „Milchhaus“, dem örtlichen Ort der Begegnung, stattfinden. Bereits bei ihrer Wahl in den Gemeindevorstand 2020 und der Betrauung mit den Agenden für Bildung und Kinder, wurde dieses Betreuungsangebot von der nunmehrigen Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP) initiiert (die NÖN berichtete). Nach der zwangsbedingten Corona-Pause, “freuen wir uns nun sehr, dass heuer wieder ein Ferienspiel für Kinder stattfinden kann," zeigt sich Fekete erleichtert. Einige Stationen haben bereits stattgefunden und zahlreiche Kinder hatten augenscheinlich viel Freude bei den Aktivitäten, wie etwa dem Schwimmkurs samt lustigem Badespaß. Aufgeteilt in zwei Gruppen (AnfängerInnen und Fortgeschrittene) konnten die Kinder eine Woche lang im Auer Freibad mit Trainer Hans Pratscher ihr Schwimmkönnen auf spielerische Art und Weise lernen und verbessern. Interessierte können sich noch für die Aktivitäten beziehungsweise "Stationen" im August anmelden. Nähere Informationen und die nötigen Anmeldeformulare können am Gemeindeamt abgeholt werden. Ausdrücklich bedanken möchte sich die engagierte Bürgermeisterin, selbst Pädagogin, "herzlichst bei allen Vereinen für die tollen Aktionen und die wunderbare Unterstützung und Kooperation."