Tenniscamp für Kinder in Au sorgte für Spiel und Spaß

Vor kurzem hatten 18 Kinder aus Au und Umgebung die Möglichkeit bei einem zweitägigen Tenniscamp ihr Können zu verbessern oder in dieser Sportart erste Erfahrungen zu sammeln. Am Programm standen nicht nur Tennisstunden, sondern auch Motoriktraining und Geschicklichkeitsspiele, sowie eine Hüpfburg und ein Wasserteppich, der nicht nur für die nötige Abkühlung, sondern zusätzlichen Spaß sorgte. Es bestand auch die Möglichkeit vor Ort in einem Zelt zu übernachten. Bei einem gemütlichen Lagerfeuer konnten Würstchen und Marshmallows gegrillt werden. Zwischen den Tennisstunden sorgte die allseits beliebte Traktorfahrt mit Walter Ulreich für eine besondere Abwechslung. Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP) bedankte sich beim Team des Tennisclubs Au für „das jahrelange große Engagement, welches der Tennisverein seit Jahren für die Kinder und Jugendlichen aufbringt.“ Sie überreichte schließlich auch zusammen mit Obmann Andreas Fekete in Anwesenheit zahlreicher Eltern und Großeltern Urkunden und Medaillen an die motivierten TeilnehmerInnen. Tennisclub-Vorstandsmitglied Marion Müllner dazu: „Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen SponsorInnen, UnterstützerInnen und helfenden Eltern des Kindertenniscamps bedanken und freuen uns schon auf viele sportbegeisterte Nachwuchstalente im nächsten Jahr!“