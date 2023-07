Wildungsmauer: „Blaulichttag“ an der Donau

Das Scharndorfer „Ferienspiel 2023“ begann am Samstag mit einem „Blaulichttag“ an der Donau in Wildungsmauer. Die Polizei, das Bundesheer, und das Rote Kreuz, weiters die Zollwache, die Schifffahrtsaufsicht und vier Feuerwehren (Wildungsmauer, Bruck, Regelsbrunn und Scharndorf) stellten sich und ihre Tätigkeiten vor.

Zahlreiche Kinder und Begleitpersonen waren gekommen, um sich zu informieren, die Ausrüstung und die Fahrzeuge zu besichtigen und ihre Geschicklichkeit beim Zielspritzen mit der Feuerwehr-Spritze oder auf dem Fitness-Parcours des Bundesheeres zu erproben. Besondere Highlights waren der Einsatzhubschrauber der Flugpolizei und die Spürhunde des Zolls. Ebenfalls ein Erlebnis: eine Rundfahrt mit dem Boot der Schifffahrtsaufsicht oder der Feuerwehr.

„Die Kinder erhielten Pässe und konnten dort eintragen lassen, welche Stationen sie schon besucht hatten“, erklärte Maria Schäfer von der Gemeinde Scharndorf, die den Blaulichttag organisiert hatte. Wer alle Stationen schaffte, erhielt eine Medaille. Auch für Verpflegung war ausreichend gesorgt.