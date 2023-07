Hofer Ferienspaß: Bootsfahrt auf der Leitha

An insgesamt fünf bis sechs Tagen gibt es wie schon länger ein buntes Programm, um den jüngeren GemeindebewohnerInnen die Ferien zu versüßen. So paddelten die Hofer Kinder vor kurzem zusammen mit ihren Eltern in Kanus und Schlauchbooten von Wimpassing nach Hof. Um den Kindern eine Freude zu bereiten gab es zudem einen Zwischenstopp, bei dem am Leithaufer gegrillt wurde.

Im August ist ein Tennis-Schnuppertag mit dem Hofer Tennisverein und ein Vormittag beim Musikverein Hof geplant.