Baustelle in Bruck wandert weiter: Sperre der Burgenlandstraße

Die Baustelle der EVN zur Verlegung der neuen Fernwärmeleitungen im Brucker Stadtzentrum begleitet das Geschehen in der Innenstadt bereits seit letztem Jahr. Heuer wurde im Februar mit dem Abschnitt in der Stefaniegasse fortgesetzt. Die Baustelle hat sich seither Stück für Stück durch die Schlossgasse weiterbewegt und befindet sich derzeit vor dem Kreuzungsbereich mit der Burgenlandstraße.

Am kommendem Montag, dem 19. Juni, ist nun der nächste Abschnitt an der Reihe, nämlich jener in der Burgenlandstraße. Bis Mitte August soll von der Kreuzung mit der Schlossgasse bis zur Schlossmühlgasse die Leitung verlegt werden. Die Stadtgemeinde informiert daher darüber, dass in diesem Zeitraum die Burgenlandstraße in dem Bereich komplett gesperrt wird. Das bedeutet, dass die Zufahrt vom Hauptplatz kommend nur bis zur Stampfengasse gestattet ist, vom Leithagürtel kommend nur bis zur Kreuzung mit der Schlossmühlgasse. Die Umleitung wird beschildert.

Wenn dieses Teilstück fertig ist, was etwa Mitte August der Fall sein soll, gehen die Arbeiten entlang des Leithagürtels weiter. Dieses Teilstück ist dann das letzte und soll bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.