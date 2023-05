„Anders sein“ wird in Enzersdorf an der Fischa groß gefeiert!

Antonio - Sohn des Künstlerpaars Melinda und Erwin besuchte einst die Volksschule Enzersdorf. Dort durfte er erfahren, wie eine Schule ohne Schreien und Strafen sein kann. Das hat die Eltern so berührt, dass sie etwas zurückgeben wollten. Ebenso wie Autorin Conny Schäfer - ebenfalls dankbare Zwillingsmama.

Bildhauer und Maler Erwin Rios mit Elif und Raphael. Der Künstler unterstützte jedes Kind dabei, sein Potential auszuleben. Foto: VS Enzersdorf

Autorin Cornelia Schäfer fertigte mit den Kinder literarische Werke passend zu ihren Bildern an. Im Bild mit Marco und Sebastian aus der 3b. Foto: VS Enzersdorf

So enstand ein Projekt, das die Vielfalt in all ihren Facetten beleuchtete und zum Ausdruck brachte. Vielfalt der Persönlichkeiten, Vielfalt der Farben, Vielfalt der Sprache und des Ausdrucks. Das Schuljahr war sehr bunt und „anders sein“ wird von den Kindern zelebriert.

Das wollten sie auch zeigen, daher wurde im Rahmen eines „Fests der Vielfalt“ am Dorfplatz die Vielfalt gefeiert, indem alle Kinder besondere Darbietungen zum Thema einstudiert haben.

Die Ergebnisse des Projekts - die Kinder gestalteten unter Begleitung der Familie Rios und Conny Schäfer Kunstwerke aus Acryl auf Leinwand und die passenden Gedichte dazu - wurden im Turnsaal ausgestellt.

Eltern, Omas, Opas, Tanten, Freunde, Bürgermeister Markus Plöchl und andere Vertreter der Gemeinde aren gleichermaßen begeistert.

