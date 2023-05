Musi-Kirtag in Enzersdorf an der Fischa trotz „Sauwetter“ ein Erfolg

Die Wetterlage der letzten Wochen hätte so manchen Veranstalter mürbe gemacht. Nicht so die Fischtaler Musiker und Musikerinnen. Bis zur letzten Minute waren Sie „Kirtag anschlagen“ und haben die Werbetrommel für ihren Kirtag gerührt. Und: sie haben auf ein wasserdichtes und beheiztes Zelt gesetzt.

Die Bewohner von Enzersdorf-Margarethen belohnten das und kamen - in Scharen. Schon am Freitag war das Zelt bei der „Blackout-Party“ bummvoll mit Jugendlichen und Erwachsenen in Partylaune. Die DJs Golemo, Jaykow und Stevox heizten mit ihrer Musik zusätzlich richtig gut ein.



Am Samstag folgte dann das „Monsterkonzert“ - ein Gemeinschaftskonzert der Fischataler mit der Gastkapelle Gallbrunn und dem Musikverein Himberg.

Gemeinsam mit den Dirndlrockern wurde auch an diesem Tag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Zu feiern gab es nämlich nicht nur den Kirtag per se, sondern vor allem das 60-jährige Bestehen des Fischataler Musikvereins.

Unter dem Partyvolk fand man auch die stolzen Gründungsväter: Walter Kogler und Alfred Niederauer.

Zur Kirtagsprinzessin 2023 gekürt wurde die Klarinettistin der Fischataler - Vicky Riedl. Sie bekam die meisten (Papier-)Herzen am Samstag.

Der Sonntag ging traditionell mit einer Heiligen Messe, einem Frühschoppen mit dem Musikverein Margarethen am Moos und der Quizverlosung über die Bühne.

Das Ende des Kirtags besiegelte das Umschneiden des Kirtagbaums.

