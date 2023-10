Hainburg: Kindergarten Oppitzgasse eröffnet

Mit einem „Tag der Offenen Tür“ und einem Festakt wurde am Samstag der Kindergarten in der Wasserkaserne in der Oppitzgasse eröffnet. Vier Gruppen waren Anfang September aus der Alten Poststraße übersiedelt, eine fünfte Gruppe war neu eingerichtet worden. Das große Gebäude, das zuletzt als Mietshaus diente und schon verfallen war, war im Auftrag der Sparkasse Hainburg Privatstiftung renoviert worden. Der Kindergarten ist zum größten Teil in einem Zubau im Innenhof untergebracht. Die Stadt hat die Räume von der Stiftung gemietet (die NÖN berichtete).

„Ein großer und wichtiger Sprung in eine neue Ära“, erklärte Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP) in seiner Eröffnungsrede. Da die Stadt wachse, würden weitere Sprünge folgen. „Es sind fantastische Räumlichkeiten, die von vielen bestaunt werden“, freute sich Kindergartenleiterin Claudia Woratschek. Sie hob weiters die gute Zusammenarbeit mit der Stadt bei der Übersiedlung hervor.

Innenhof bietet Blick auf Nationalpark und Baudenkmäler

Einen Überblick über den Ablauf der Renovierung gab Miroslava Grubmüller, Vorsitzende der Sparkassen-Stiftung: „Wir haben das Gebäude gekauft und uns Gedanken über die Revitalisierung gemacht, da wurde 2018 Denkmalschutz verhängt. Das machte die Planung und den Umbau kompliziert.“ Archäologische Untersuchungen des Geländes förderten Erstaunliches zutage, darunter die Reste einer Küche aus der Keltenzeit. „Die Pandemie hat die Renovierung verzögert, die Baubesprechungen erfolgten mit Masken und Abstand“, führte Grubmüller aus. Mit Architekt Reinhard Gallister und seinem Team habe man aber einen kompetenten Partner gefunden. „So ist ein schöner Platz mit viel Grün entstanden“, resümiert Grubmüller. Hervorzuheben sei auch der Ausblick aus dem Innenhof auf den Nationalpark, den Wasserturm und den Braunsberg.

„Bauen ist eine Reise“ war das Motto der Rede des genannten Architekten Reinhard Gallister. „Eine Reise hier zunächst in die Vergangenheit, das Gebäude war im Mittelalter als ,Götzenhof ´ein Stadthof der Herren von Rötelstein, dann Tuchfabrik, Kaserne und schließlich Wohnhaus“, fasst Gallister die vielen Nutzungen des Gebäudes zusammen. „Bauen ist auch eine Reise zu zukünftigen Vorstellungen und Visionen. 2015 ist mit dem Planen begonnen worden, es war klar, dass das Haus der Jugend gewidmet werden solle. Es wurden viele Varianten überlegt, die Jugendherberge blieb Vision, es wurde schließlich ein fantastischer Platz für die Kinder von Hainburg“, so Gallister.

Noch unklar, wie restlicher Altbau genutzt wird

Damit sprach der Architekt an, dass noch nicht geklärt sei, wie der restliche Altbau genutzt werden solle, da die geplante Jugendherberge Vision geblieben sei. „Den historischen Altbau haben wir für eine funktionstüchtige Zukunft vorbereitet, es gibt viele Varianten“, sagt Gallister. So könnten zusätzliche fünf Kindergartengruppen in den Altbau einziehen. „Ins Erdgeschoß könnte ein Gastrobetrieb kommen, eine Küche ist vorhanden, denkbar wäre auch ein Seminarraum für den Nationalpark Donauauen, vor allem der Dachboden als 80 Quadratmeter großer stützenfreier Raum ist geradezu spektakulär“, meint der Architekt.

„Die Wasserkaserne war lange ein Sorgenkind in Hainburg, was soll damit geschehen? Jetzt ist aus Geschichte Zukunft geworden“, sagte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP). Da die Stadt heuer die 7.000 Einwohner-Grenze überschritten habe und bald auch die Zweijährigen in den Kindergarten gehen könnten, brauche es entsprechende Einrichtungen in NÖ. Nach seiner Ansprache eröffnete Wilfing gemeinsam mit Kindern die neuen Räumlichkeiten, die nach Segensworten von Stadtpfarrer Othmar Posch und dem evangelischen Pfarrer Jan Magyar besichtigt werden konnten.

Die musikalische Umrahmung übernahmen die Kinder, ein Bläserquartett der Musikschule Hainburg und Luca Pendl mit der Gitarre. Das Team des Kindergartens sorgte für die Verköstigung der Besucher.