Ministerin feierte mit Arbesthal 30 Jahre autarke Wärmeversorgung

Da die Luftqualität in der Gemeinde besonders belastet war, haben sich vor 31 Jahren innovative Menschen zusammengeschlossen und die Idee eines Biomasse Heizwerkes geboren. Dies sollte neben der Umweltentlastung auch einen Anreiz zur Walddurchforstung schaffen, um den Zustand des Waldes zu verbessern. Schon bei der Vorstellung des Projektes konnten 89 Verträge abgeschlossen werden. Genug, um eine Förderung einreichen zu können. Am 25. Februar 1993 wurde die WVG Arbesthal Gen.m.b.H. gegründet.

Reine Hackgutverbrennung stellte sich allerdings als nicht wirtschaftlich heraus und so suchte und fand man nur wenige Kilometer entfernt in der Brucker Ölmühle kostengünstiges Zusatzmaterial in Form von Sonnenblumenschalen. Die Genossenschaft entschied sich für eine zu 100 Prozent aus Bioenergie betriebene Anlage, ohne Öl- oderGasausfallsreserve. Die Kosten der Anlage beliefen sich auf 2,4 Millionen und wurden bereits refinanziert. 2008 wurde erweitert, so dass heute ein Drittel der Bewohner mit Wärme aus der Biomasseanlage versorgt werden kann. Ergänzt wurde das Konzept im Jahr 2015 um eine Photovoltaikanlage, die 2022 ausgebaut wurde. Dadurch kann die Anlage energieneutral betrieben werden.

Leonore Gewessler und Karl Wilfing bei der Besichtung des Heizkessels. Foto: Brigitta Trsek, Brigitta Trsek

Anlässlich der 30-jährigen Erfolgsgeschichte besichtigte Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler, begleitet von Bezirkshauptmann Peter Suchanek, Bürgermeister Franz Glock (ÖVP) sowie zahlreichen regionalen Politikern das Werk. Nach der Besichtigung der gesamten Anlage und zahlreichen Fragen sagte sie im Rahmen des Festaktes:„Die Neugierde, wie Biomasse-Heizwerke funktionieren, hat mich bewogen, nach Arbesthal zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass solche Projekte ein Teil des Ausstieges aus fossiler Energie sind“.

Wolfgang Schwarz, der seit 2009 Obmann der Wäremversorgung Arbesthal ist, führte aus: „Die WVG Arbesthal hat vor 30 Jahre mit diesem Projekt das umgesetzt, was heute von der Politik gefordert wird. Nachhaltig, CO2-neutral und wirtschaftlich, mit Biomasse ein Dorf beheizen. Es gibt nur eine Verbrennung und nicht hunderte und die Wertschöpfung bleibt zu über 50 Prozent in Arbesthal und zu 100 Prozent im Bezirk.“