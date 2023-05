43 Feuerwehr-Gruppen matchten sich in Stixneusiedl

Der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Abschnittsfeuerwehrkommandos Bruck fand dieses Mal in Stixneusiedl statt. Eröffnet wurden die Wettkämpfe durch das Aufziehen der Bewerbsfahne. Insgesamt 43 Gruppen aus drei Bezirken stellten sich der Herausforderung in den unterschiedlichen Wertungsklassen. Alle Bewerbsgruppen konnten gültig bewertet werden. In den Bewerbsgruppen Bronze und Silber ohne Alterspunkte hatte die Mannersdorfer Bewerbsgruppe die Nase vorne. Bei den Gästen waren wieder einmal die Pellendorfer die Spitzenreiter. Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Michael Kopf, gratulierte den Teilnehmern ebenso wie die Bewerbsleiter, Landtagsabgeordneter Otto Auer und Bürgermeister Johann Laa.

