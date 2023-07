Mannersdorfer Feuerwehr-Mädels hatten wieder die Nase vorne

Winklarn im Bezirk Amstetten war in der Vorwoche der Ort, an den die Feuerwehrjugend aus dem ganzen Land pilgerte. Dort fand nämlich ihr Landestreffen mit viertägigem Zeltlager statt. Jede Menge Spaß war also für die 5.908 Teilnehmer - übrigens ein neuer Rekord - garantiert. Aus dem Brucker Bezirk waren ebenfalls 24 Gruppen mit dabei, aber auch eine ganze Reihe von Feuerwehr-Mitgliedern, die als Bewerter und in der Organisation im Einsatz waren .

Im Rahmen des Landestreffens fanden auch die Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe statt. Dabei traten die Kinder und Jugendlichen in Einzel- und Gruppenbewerben an. Einige Gruppen aus dem Bezirk konnten mit ganz besonderen Leistungen aufzeigen und sich im Spitzenfeld platzieren: So schafften es die Rauchenwarther im Bronze-Bewerb um das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen auf den sechsten Platz, Trautmannsdorf-Gallbrunn-Stixneusiedl landeten auf Platz 39 und die Schwadorfer auf Rang 43. Beim Silberbewerb erreichte Schwadorf den sechsten Platz und Sarasdorf-Wilfleinsdorf den 37.

Die Topplatzierung gehörte aber wie schon im Vorjahr wieder dem Mädchenteam aus Mannersdorf. Sie schafften im Bronzenbewerb den zweiten Platz und im Silberbewerb sogar den ersten Platz und qualifizierten sich damit erneut für den Bundesbewerb.

Rund um die Bewerbe hatten die Jugendlichen beim Landestreffen ein Programm mit viel Abenteuer und Spaß. Dazu gehörte etwa eine Erlebnistour, Badeausflüge und Vorführungen.