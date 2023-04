Trautmannsdorfer Wehr übte für den Ernstfall

Dieses Jahr stand bei der Übung in Trautmannsdorf die Menschenrettung aus verunfallten Fahrzeugen an erster Stelle. Zu Beginn wurde der Unfallsort vorschriftsgemäß abgesichert, das hydraulische Rettungsgerät zum Einsatz gebracht und das „Unfallopfer“ konnte aus dem Auto befreit und gerettet werden. Abschließend wurde zu Übungszwecken das gesamte Fahrzeug in alle Einzelteile zerlegt. Die Leitung der Feuerwehr Trautmannsdorf bedankt sich bei allen Mitgliedern, die ihre Freizeit für diese Übung opferten.

