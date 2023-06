Enzersdorf an der Fischa: Brand in Mühle

Dienstag, 15.47 Uhr in Enzersdorf an der Fischa. Die automatische Brandmeldeanlage der Polsterer-Mühle alarmierte mittels Pager und Blaulicht-SMS die Einsatzkräfte der Feuerwehr Enzersdorf an der Fischa. Kurz darauf war eine Mannschaft mit Mannschaftstransportfahrzeug und Tanklöschfahrzeug unterwegs zum Einsatzort.

Vor Ort warteten bereits Betriebsangehörige . Sie informierten, dass ein Riemen zu brennen begonnen hat. Ursache unklar. Man habe bereits versucht, zu löschen. Ohne Erfolg.

Mittlerweile gab es schon dicke Rauchschwaden, die nach außen drangen, daher erhöhte Einsatzleiter Michael Buchinger die Alarmstufe und alarmierte weiter Einsatzkräfte der Feuerwehr Enzersdorf und Kleinneusiedl. Eine Mannschaft der Fischamender Wehr war zu dieser Zeit gerade unterwegs - zufällig mit „Tank 1“ und einem verfügbaren Atemschutztrupp. Sie hörten den Alarm und boten sofort Unterstützung an.

Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt nicht nur das Erdgeschoss erfasst, sondern auch den 1. und 2. Stock. Die Wehren teilten sich daher umgehend auf. Mit dem Wasser aus dem angrenzenden Bach wurde gelöscht und es wurden Abluftöffnungen geschaffen, damit der Rauch entweichen kann. Parallel dazu wurden Überdruckbelüfter in Stellung gebracht.Die Rauchentwicklung machte en Wehren am meisten Sorgen, weil es in den 6 Stockwerken der Mühle nicht überall Abluftöffnungen oder Fenster gab.

Nach gut zwei Stunden konnten aber alle Feuerwehren wieder einrücken und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.