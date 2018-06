Schwadorf holt sich den Sieg .

Statt dem runden Leder nachzusprinten, wurde am Samstag beim Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb am Mannswörther Sportplatz der simulierte Löschangriff in Höchstgeschwindigkeit absolviert. Insgesamt 23 Gruppen aus dem gesamten Brucker Bezirk stellten sich der Herausforderung.