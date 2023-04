Enzersdorf an der Fischa: Wehren übten Ernstfall in alter Spinnerei

Die Überreste der alten Spinnerei, die bisher noch nicht abgerissen wurden, sind für Einsatzkräfte ideal, um verschiedene Szenarien zu üben.

Die Chance bietet sich nicht mehr lange, da der Eigentümer - die DLH Real Estate Austria GmbH - den Abbruch der letzten Halle in Angriff nimmt. Daher setzte Enzersdorfs Feuerwehrkommandant Otto Pober für Samstag eine große Unterabschnittsübung an, an der die Wehren Margarethen am Moos, Kleinneusiedl, Fischamend, Gallbrunn, Schwadorf und Hof am Leithaberge mit insgesamt zehn Einsatzfahrzeugen und 65 Einsatzkräften teilnahmen. Die Feuerwehr Enzersdorf hatte die Übungsleitung inne.

Übungsszenario 1: ein Zimmerbrand mit vermissten Personen, die gefunden und geborgen werden mussten. Foto: Christoph Mantler

Geschult wurden zwei Szenarien: zuerst ein Zimmerbrand mit drei vermissten Personen. Dabei durften Mitglieder der Feuerwehrjugend als Statisten mitwirken.

Das zweite Übungsszenario beinhaltete einen Schadstoffeinsatz mit anschließender Höhenrettung!

Übungsszenario 2: ein Schadstoffeinsatz mit Höhenrettung. Foto: Christoph Mantler

Beide Szenarien wurden parallel geprobt. Dabei erwies sich beim fiktiven Zimmerbrand vor allem das Verlegen einer Löschleitung im Stiegenhaus aufgrund der Raumhöhe als Herausforderung.

Bei der Nachbesprechung zeigten sich alle Kommandanten zufrieden mit ihren Mannschaften und dem Zusammenspiel. „Solche Übungen dienen dazu, noch Feinjustierungen vorzunehmen, wenn nötig, und Handgriffe noh schneller tätigen zu können. Im Ernstfall sind wir jedenfalls alle top gerüstet“, so das Fazit von Einsatzleiter Otto Pober.

