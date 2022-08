Filmdreh Petronell-Carnuntum: Ein Happy End am Donaulimes

Lesezeit: 2 Min Josef Rittler

Barbara Pimpel und Julia Cencic aus Petronell-Carnuntum wirkten als römische Bürgerinnen im Film mit. Foto: privat

E in Film erzählt das Leben zweier Brüder in römischer Zeit. Gedreht wurde unter anderem in der Römerstadt Carnuntum.