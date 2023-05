„Planet Festival Tour“: Hainburger Band „Unerhört“ ganz vorn dabei

Großartiger Erfolg für „Unerhört“: die junge Band aus dem Bezirk Bruck erreichte im Finale der „Planet Festival Tour" 2023“, den vierten Platz. Die besten Nachwuchsbands der Nation waren am Samstag im Wiener Gasometer bei Österreichs größtem Live-Wettbewerb gegeneinander angetreten, um den

begehrten Titel zu erringen und ihr Talent einem Rekordpublikum von über 2.500 Besuchern zu präsentieren.

Unterstützt wurden die fünf Musiker von 200 begeisterten Fans, die Gruppe hatte selbst mehrere Busse für den Transfer organisiert. „Auf diesen großen Augenblick haben wir bereits seit mehreren Wochen mit viel Einsatz und Aufwand hingearbeitet. Es ist eine enorme Ehre für uns, den vierten Platz erreicht zu

haben", sagte Lukas Toth, Frontmann von "Unerhört". "Wir sind unglaublich

stolz darauf, dass uns so viele Menschen bis ins Finale gefolgt sind und das, obwohl wir

doch erst seit knapp zwei Jahren Teil der heimischen Musikszene sind.“

Nächste Auftritte am 3. Juni in Podersdorf und am 30. Juni am „Burg Open Air“ in Hainburg

Dreizehn Gruppen waren aufgetreten. Den Sieg holte sich die Wiener Formation „Butter Bread“, vor „Manic Days“, ebenfalls aus Wien, und „Cupiditas“ aus dem Burgenland. Insgesamt wurden Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro, davon 25.000 Euro in bar, an alle Finalisten vergeben. „Unerhört“ gewannen neben Sachpreisen je einen Auftritt auf dem Surf Opening 2024 in Podersdorf und auf der Open Air Bühne der Szene Wien. Die Fans müssen aber zum Glück nicht so lange warten, wenn sie die Burschen live erleben wollen. Die nächste Möglichkeit bietet sich bereits am 3. Juni bei „Rock am See“ in Podersdorf. Weiter geht´s mit dem „Burg Open Air“, das am 30. Juni auf dem Schlossberg in Hainburg/Donau stattfindet. Dort wird neben „Unerhört“ auch die legendäre Austropop Band „Wiener Wahnsinn“ auftreten.

„Unerhört“ sind Lukas Toth (Gesang und Gitarre), Thomas Schäfer (Gitarre), Raphael Gross (Bass), Christoph Eisenköbl (Keyboards) und Christoph Schütz (Schlagzeug). Unabhängig von den Live-Auftritten arbeiten sie bereits an neuen Songs und bereiten sich darauf vor, ihre Musik auch über die Grenzen Österreichs hinaus

bekannt zu machen. Mit ihrem Erfolg im Finale der „Planet Festival Tour“ haben sie sicher einen wichtigen Schritt in Richtung nationaler und internationaler Anerkennung getan.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.