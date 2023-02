Fasching steuert im Bezirk Bruck auf Höhepunkt zu

Die Corona-Pause ist vorbei. Das sieht man im ganzen Bezirk. Die bunten Veranstaltungen im Fasching haben durch die Zwangspause offenbar keinen Schaden genommen: Überall wird närrisches Treiben organisiert und die Besucher kommen in Scharen. Am bevorstehenden letzten Faschingswochenende geht es besonders bunt zu. Wir haben hier eine Auswahl an Events zusammengestellt, die man im Bezirk besuchen kann.

Enzersdorf. Der Fischataler Musikverein lässt nach der Corona-Pause den beliebten „Fischataler Faschingsumzug“ in Enzersdorf wieder aufleben. Gestartet wird am Samstag, dem 18. Februar, um 14 Uhr in der Feldgasse. Von dort bewegt sich der Umzug durch den Ort bis zum Musikerheim. Dort findet eine große Wagenburg und Faschingsparty statt. Der Umzug findet damit zum zehnten Mal statt. Der Musikverein, der heuer 60 Jahre alt wird, feiert also gleich doppelt Jubiläum.

Höflein. In Höflein erlebt das närrische Treiben am Sonntag, dem 19. Februar, seinen Höhepunkt. Auch hier findet ein Faschingsumzug statt. Start ist um 13 Uhr am Anger.

Maria Ellend. Die Blasmusik Haslau-Maria Ellend lädt am Samstag, dem 18. Februar, zum Fasching im und um das Kulturhaus. Beginn ist um 11 Uhr. Das Motto lautet dort „Reise um die Welt“. Neben dem beliebten Blunzengröstl gibt es heuer auch erstmals Käsespätzle. Um 14 Uhr findet eine Tombolaverlosung statt.

Moosbrunn. Traditionell gleich mehrere Veranstaltungen steigen zum Faschingshöhepunkt im 1.800-Einwohnerort. Den Start bildet die Schlagerparade der SPÖ am Samstagabend im Festsaal, einen Tag später findet dann mit dem großen Faschingsumzug das Highlight statt. Los geht’s um 14 Uhr bei der Horvath-Brücke, Ziel ist der Florianiplatz – der Moosbrunner Faschingsumzug findet heuer übrigens zum 29. Mal statt. Den Abschluss des Narrenreigens bildet dann das Faschingsverbrennen am Dienstag ab 18 Uhr auf der Schillingerwiese.

Wildungsmauer. Auch der traditionelle Faschingsumzug in Wildungsmauer findet am Faschingssamstag, dem 18. Februar, wieder statt. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Sportplatz. Um 14 Uhr gibt es einen Stopp beim Kaufhaus Lindner, danach steigt die große Narrenparty beim Feuerwehrhaus.

Berg. In Berg wird nahezu durchgehend gefeiert: Den Anfang macht am Freitag, dem 17. Februar, der große Maskenrummel im Gasthaus Burkhart. Beginn ist um 21 Uhr. Tags darauf folgt der traditionelle Faschingsumzug. Beginn ist um 13.33 Uhr im Ortszentrum. Ab 17.30 Uhr gibt es im Gasthaus Burkhart eine große Tombola. Gastgruppen, die aktiv am Umzug teilnehmen wollen, sind herzlich eingeladen.

Bad Deutsch-Altenburg. In der Badgasse und am Thermenplatz wird am Faschingssamstag, dem 18. Februar, um 15.59 Uhr wieder die Narrenbaustelle abgehalten. Angeführt wird der Faschingsrummel von Chefpolier „Stuzi“ und der Maskenpartie. Am Programm steht auch ein Baustellenquiz.

