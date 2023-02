Tätowieren für den guten Zweck: Tierheim Bruck plant Charity-Event

Das Brucker Tierheim finanziert sich neben einer Förderung des Landes und der Gemeinde ausschließlich aus Spendengeldern. Bisher trugen regelmäßige Flohmärkte und ähnliche Veranstaltungen dazu bei, die Kasse des Tierschutzvereins aufzubessern. In den vergangenen Jahren waren die Einnahmequellen aber dramatisch reduziert. Pandemie-bedingt konnten keine Flohmärkte abgehalten werden. Betreuungskosten und Tierarztrechnungen wurden aber freilich nicht weniger. Dazu kommen nun die hohen Energiekosten.

Die Lage ist derzeit zwar eher ruhig. „Die Anzahl der Katzen hat sich bei 50 eingependelt, was immer noch viel ist, doch kein Vergleich zu 95 im Sommer. Es wird jedoch langsam wärmer, deshalb rechnen wir mit März/April mit den ersten Babykatzen“, erklärt Obfrau Anna Zwettler.

Sieben Tätowierer haben schon zugesagt

Eine groß angelegte Charity-Veranstaltung soll nun für zusätzliche Einnahmen sorgen. Und zwar sollen am 15. April in der Brucker Stadthalle unter dem Arbeitstitel „Tätowieren für den Tierschutz“ Einnahmen fürs Tierheim generiert werden. Die Idee dahinter: Die Tätowierer tätowieren kleine Motive im Wert von etwa 100 Euro, wovon 50 Euro an den Tätowierer und 50 Euro ans Tierheim gehen.

„Wenn sich jemand nicht tätowieren lassen möchte, kann er sich auch professionell schminken oder massieren lassen“, so Zwettler. Die Details sind noch nicht in Stein gemeißelt. Beginn soll um 14 Uhr sein. Ab 20 Uhr treten die Bands „The Covenders“, „Vandans“ und „Enty Jeff“ auf. „Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die gesamten Einnahmen kommen unseren Schützlingen zugute“, so Zwettler, die bisher Zusagen von sieben Tätowierern hat. Es könnten aber noch mehr werden.

„Der Zuspruch ist in den Sozialen Medien sehr groß. Im Moment wird das Veranstaltungsplakat von einer Tätowiererin gestaltet, damit wir bald mit dem Plakatieren und auch dem Erstellen und Austeilen von Flyern beginnen können“, so Zwettler, die sich freut, dass sich bereits etliche freiwillige Helfer gemeldet haben. „Hier freut mich besonders, dass auch Leute dabei sind, die bis dahin noch nicht viel mit dem Tierheim zu tun hatten und uns jetzt unterstützen möchten“, sagt Zwettler.

