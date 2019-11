Auch nächstes Jahr soll die Veranstaltung „Erlebnis Petronell-Carnuntum“ im Schloss Petronell stattfinden. Der Gemeinderat hat die Finanzierung des Events seitens der Marktgemeinde einstimmig beschlossen. Als Termin wurde der 8. und 9. Mai 2020 fixiert.

„Den Besuchern sollen einerseits die vielfältigen kulturellen Einflüsse unserer Vergangenheit und andererseits die lebendige Gegenwart unseres Ortes und der Region nähergebracht werden“, erklärt Bürgermeister Martin Almstädter (SP). Der Ort sei geprägt vom römischen Erbe, habe aber mehr zu bieten. Dies solle das Fest im Schloss vermitteln.

Haydnregion ist neuer Kooperationspartner

„So freuen wir uns, dass auch viele der Partner aus dem Vorjahr das so sehen. Dies ist der Grund, warum das Fest an einem vom Wetter her unsicheren Datum, aber zu Beginn der Saison angesiedelt ist“, ergänzt der Bürgermeister.

Als weiterer Kooperationspartner konnte 2020 die Haydnregion Niederösterreich gewonnen werden, die sich unter anderem mit Konzerten und einem Theaterstück für Kinder beteiligen wird. Wie heuer (die NÖN berichtete) sollen auch im nächsten Jahr renommierte Künstler sowie Talente aus der Region auf der großen Bühne im Innenhof auftreten.

„Da es sich um eine zweitägige Veranstaltung handelt, sollen abwechselnd mehrere kulturelle Auftritte erfolgen. An beiden Abenden wird es abschließend ein großes Konzert geben“, berichtet Almstädter. Als jeweilige Höhepunkte werden am Freitag, 8. Mai, die Musiker Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka und Hannes Wirth mit ihrem Programm „Hurra/Yeah“ auftreten. Tags darauf kommen die Klassikfreunde auf ihre Kosten, denn da findet das große Konzert der Beethoven Philharmonie im Festsaal statt.

Für Kinder werden eigene Programme und Kreativworkshops angeboten. Joseph und Michael Haydn werden ebenfalls nicht vergessen: „Unsere Region weist in ihrer Geschichte einen direkten Bezug zur Geschichte der Familie Haydn auf, auch darauf möchten wir mit Workshops hinweisen.“

Die Zielgruppe ist klar definiert: Die Gemeinde rechnet vornehmlich mit Teilnehmern aus dem Ort und der näheren Umgebung (Bezirke Bruck, Gänserndorf und Neusiedl/See). Um Gäste aus Wien und Bratislava will die Gemeinde ebenfalls werben. Erwartet werden etwa 2.000 Besucher, bei Schlechtwetter entsprechend weniger.

Führungen durch Schloss und Gemeinde

Abseits der Auftritte können Schloss und Ort über historische Führungen erkundet werden. Durch die Au werden Erlebniswanderungen mit den Nationalpark-Rangern angeboten. Ganz kommt auch „Erlebnis Petronell“ nicht am römischen Erbe vorbei: Mit dem Eintrittsticket zu Erlebnis Petronell kann auch die Römerstadt besucht werden.