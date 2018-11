Die beiden wurden nämlich von der Fotobuch-Firma „Cewe“ als Testimonial für deren neue Werbekampagne gecastet und sind demnächst in TV-Spots, auf Plakaten und am Webauftritt der Firma zu sehen.

Der Foto-Marktführer setzt bei seinen Kampagnen schon länger nicht nur auf Schauspieler, sondern auch auf Stammkunden.

CEWE

„Wir waren anfangs sehr überrascht, in Betracht gezogen zu werden, sehr neugierig und auch etwas nervös, was da auf uns zukommt. Der Dreh hat uns dann sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Birgit Löffler, die in den letzten elf Jahren über 30 Fotobücher bei „Cewe“ erstellt hat. Sie hält jedes Jahr in Bildern fest, vom Urlaub über Ausflüge und Geburtstage bis hin zu Familienfesten, und macht daraus Fotobuch-Geschenke für die ganze Familie. „Jetzt sind wir begeistert vom Endergebnis, mit all den schönen und herzlichen Momenten, die mit der Kamera festgehalten wurden“, freut sich Tochter Katharina Löffler.

CEWE

Gefunden wurden die beiden, weil sie an einem Fotobuch-Award der Firma, der Hobbyfotografen vor den Vorhang holt, teilgenommen haben.

„Für unsere Testimonials halten wir das ganze Jahr lang Augen und Ohren offen. Birgit Löffler und ihre Tochter Katharina haben uns mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrer Begeisterung für das „Cewe“-Fotobuch überzeugt. Sie sind für uns ein Glücksgriff“, erzählt, Ewald Hahn, „Cewe“ Österreich Country Manager.