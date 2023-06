Bruck: „Wollstube“ feiert 38. Geburtstag

Die „Woll- und Geschenkstube Horn“ in der Kirchengasse feierte den 38. Jahrestag ihrer Gründung. Die Inhaberin Irmgard Horn arbeitete zunächst als Stewardess und eröffnete 1983 in Gallbrunn ein Geschäft für Handarbeitsbedarf, seit 1994 ist sie mit der „Wollstube“ in der Kirchengasse in Bruck etabliert.

Die „Wollstube“ bietet den Kundinnen eine große Auswahl an allem, was für textiles Handarbeiten benötigt wird, darunter viele Sorten Wolle, Qualitätsgarn sowie Kurzwaren. Wer ein kleines dekoratives Geschenk sucht, wird ebenfalls leicht fündig.

„Bei mit gibt es viele Sachen, die man so nicht bekommt“, erklärt Horn. „Eine Kundin benötigte Einfädler, ob sie diese auch stückweise kaufen könne. Natürlich, habe ich geantwortet, da war sie ganz überrascht, weil in Italien müsse sie gleich eine Hunderter-Platte nehmen“, erzählt die Unternehmerin.

Obwohl mit 76 Jahren schon längst in Pension, möchte Irmgard Horn ihr Geschäft noch lange führen. Vor allem der Zuspruch der Kundinnen sei ein Ansporn. „Als ich vor kurzem wegen eines Haushaltsunfalls die Wollstube zweieinhalb Wochen geschlossen halten musste und dann wieder aufgesperrt habe, haben viele gesagt, wir haben Sie vermisst“, so Horn. „Es waren viele Leute da, die haben Blumen und Schokolade vorbeigebracht, das hätte ich nicht erwartet.“

Eine Kundin habe sogar gesagt, sie habe darauf gewartet, dass die „Wollstube“ wieder geöffnet werde, sie sei nicht woanders hingefahren und hätte auch nicht im Internet gekauft. „Das ist ein Beweis, dass die Kundinnen zufrieden sind, und das motiviert mich sehr“, sagt Irmgard Horn. In der Steiermark, wo sie herkomme, gebe es etliche Über-80-Jährige, die kleine Läden betreiben: „Es macht mir unheimlich Freude, ich liebe meine Wollstube, und ich werde gerne weitermachen“.