„Haarwerkstatt“ feiert zehnten Geburtstag

Vor zehn Jahren gründete Friseurin Monika Nemeth die „Haarwerkstatt“ in Rohrau. „Ich war vorher in einigen Salons tätig, 2013 war die Zeit für mich reif, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen“, berichtet Nemeth. In den darauffolgenden Jahren konnte sie sich mit unternehmerischem Gespür als Friseurin für die ganze Familie etablieren. „Ich lege Wert auf den persönlichen Kontakt zu meinen Kundinnen und Kunden, alle werden individuell betreut und das wird geschätzt“, so die Unternehmerin. Die Kundinnen und Kunden seien ihr alle „richtig ans Herz gewachsen“.

Die „Haarwerkstatt“ hat keine fixen Öffnungszeiten, Termine werden auf Anfrage vergeben. Der Service hat sich herumgesprochen: „Ich habe sogar Kundinnen aus Wien und dem Burgenland“, sagt Nemeth. Ihren Salon hat sich die Unternehmerin übrigens auch selbst eingerichtet: „Ich mag´s gerne nett, alle sollen sich bei mir wohlfühlen und ausspannen können“. Apropos ausspannen: So sehr sie ihren Beruf liebt, manchmal muss sich auch Monika Nemeth entspannen. „Da bekoche ich meine Liebsten, unternehme einen Ausflug mit dem Fahrrad oder relaxe bei der Gartenarbeit“.