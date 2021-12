Advent: „Dekor zählt zur Tradition“

Dass sich Gabriele Pruckmoser viel Mühe bei der Gestaltung ihrer Weihnachtsdekoration gibt, sieht man beim ersten Anblick in der Fischamender Siedlung. Weihnachtskugeln, Lichterketten, Sterne und viele Weihnachtsfiguren schmücken den Garten der Familie.

Für sie bringt das Dekorieren Ruhe in der Vorweihnachtszeit, die ohnehin immer stressig ist, erzählt sie im Gespräch mit der NÖN: „Für uns ist es zur Tradition in der Adventzeit geworden, unseren Garten und unsere Wohnung weihnachtlich zu schmücken. So entschleunigen wir etwas die Zeit.“

Der Weihnachtsschmuck soll dabei nicht nur der eigenen Familie Freude bringen, sondern auch den anderen Mitmenschen, betont Pruckmoser: „Im Garten machen wir es auch für unsere Nachbarn oder Menschen, die gerade an unserem Garten vorbeispazieren. Viele bestaunen dann die Weihnachtsdekoration und freuen sich darüber.“