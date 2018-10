Suchaktion erfolgreich: Denise (13) gefunden .

Einsatzkräfte aus Fischamend und Umgebung waren im Bereich der kleinen Au über mehrere Stunden unterwegs. Die 13-jährige Denise kam nach dem Unterricht in der Fischamender Sonderschule nie im Elternhaus in Schwadorf an. Sie dürfte auch gar nicht in den Bus in Richtung Heimatgemeinde gestiegen sein.