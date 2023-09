Rotes Kreuz Hainburg übt mit Suchhunden

Bei einer Rauferei wird jemand schwer verletzt, ein Forstarbeiter erleidet beim Sägen einen Unfall, eine Fallschirmspringerin verunglückt oder eine Wanderin bricht wegen Unterzuckerung zusammen und muss aus dem Wald gerettet werden: diese und weitere Szenarien übten Mitglieder des Roten Kreuzes Hainburg in der Umgebung der Stadt. Ebenfalls dabei waren Suchhunde vom Ausbildungszentrum des Roten Kreuzes Schwechat. Vor allem bei der Personensuche in unzugänglichem Gelände leisten sie den Rettungsteams wertvolle Hilfe.

Die Übungsannahmen arbeiteten Bezirksstellenkommandant Christoph Wagner und Sanitäter Luca Hagmann aus. „Zunächst haben wir Ideen gesammelt und dann die Details festgelegt“, berichtet Hagmann. Alles sollte so realistisch wie möglich ablaufen, in drei Fällen dienten Einsätze, die in den letzten Jahren im Bezirk vorgekommen waren, als Vorbilder. Um die Realitätsnähe noch zu erhöhen, waren die Darsteller der verletzten Personen als verletzt geschminkt. Sachkundige Rot-Kreuz-Kollegen, als Beobachter an den blauen Westen zu erkennen, bewerteten den Ablauf der simulierten Rettungseinsätze. Bei der Rettung der im Wald vermissten Person kam auch die Suchhundestaffel aus Schwechat zum Einsatz.

Ein Szenario beinhaltete die Annahme eines plötzlichen Herzstillstandes. Hier ist rasches Eingreifen besonders wichtig. Das Rote Kreuz Hainburg stellte daher am Samstag unter dem Motto „Restart a Heart“ die richtigen Reanimationsmaßnahmen auf dem Hainburger Hauptplatz vor. Interessierte konnten sich informieren und an einem „Test-Dummy“ die Griffe üben. „Einen Erste-Hilfe-Kurs macht fast jeder einmal, aber das ist meist länger her, unsere Präsentation soll daher der Auffrischung dienen“, sagt Hagmann.

Stets auf der Suche ist das Rote Kreuz Hainburg nach neuen Mitgliedern. „Sanitäter kann grundsätzlich jeder werden, aber es gibt weit mehr Möglichkeiten, bei uns mitzumachen und uns zu unterstützen“, so Luca Hagmann. Interessierte können sich im Internet informieren oder Vertreter des Roten Kreuzes Hainburg auf dem Blaulichttag, der am 16. September von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Hainburg stattfindet, persönlich treffen. Beim Blaulichttag werden sich die Einsatzorganisationen Feuerwehr, Wasserrettung und die Polizei und der Zivilschutzverband vorstellen.