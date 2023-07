Berg: Schulhof wird neu gestaltet

Die Ferien sind zwar gerade erst in der Halbzeit, aber die Gemeinde bereitet die Volksschule schon auf das kommende Schuljahr vor. So wird der Spielbereich im Schulhof derzeit von den Mitarbeitern des Bauhofes einer gründlichen Neugestaltung unterzogen. Die in die Jahre gekommenen Fallschutzplatten werden gegen Rundkies in der Stärke von 4 bis 8 Millimetern ausgetauscht. Damit ist der Fallschutz bei allen Spielgeräten im Ort umgestellt. „Rundkies ist sauberer und sicherer, nun haben wir damit einheitlich alle Spielplätze ausgestattet“, berichtet Bürgermeister Andreas Hammer (SPÖ). Damit die Kinder mehr Platz zum Spielen haben, wurden die alten Thujen zum Nachbargrundstück entfernt, zusätzlich wird der Weg im Hof neu angelegt.

Um zukünftig auch besser im Hof arbeiten zu können wurde die Mauer in der Kirchengasse entfernt und wird durch ein Tor ersetzt. „Bis jetzt hatten wir dort nur eine kleine Gehtür, nach dem Umbau ist der Hof besser zugänglich, etwa für Wartungsarbeiten“, sagt Hammer. Nach Abschluss der Arbeiten werde noch planiert und neuer Rasen gesät: „Im Herbst können die Kinder somit in einem ansprechend gestalteten und sicheren Schulhof spielen“.