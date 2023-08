Mannersdorf: Weiterer Container für schulische Nachmittagsbetreuung

Bei der schulischen Nachmittagsbetreuung handelt es sich um ein Modell, bei dem Volksschulkinder bei Bedarf eine Betreuung in Anspruch nehmen können. Im Konkreten bedeutet dies, dass die Kinder gemeinsam mit einer Lehrperson der Schule die Hausübungen erledigen und danach, im Fall von Mannersdorf, von HortpädagogInnen der Volkshilfe betreut werden. Teil dieses Konzepts ist natürlich auch ein gemeinsames Mittagessen, das in einem 2019 eigens dafür errichteten Containerkomplex stattfindet. Da die Nachfrage für eine schulischen Nachmittagsbetreuung heuer stark zugenommen hat - konkret von 50 auf 75 Kinder, was einer Steigerung von 50 Prozent gleichkommt - wurde die Containerlandschaft, bis jetzt bestehend aus fünf Containern, um einen weiteren erweitert.

„Durch die modulare Containerbauweise konnten wir relativ schnell und kostengünstig mehr Raum schaffen,“ erklärt Bildungsstadtrat Mark Hofstetter (SPÖ). Da davon auszugehen ist, dass in den kommenden Jahren der Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung weiter steigen wird, sind zusätzliche Maßnahmen angestrebt: So soll in etwa eine unlängst frei gewordene Wohnung in der alten Volksschule in einen Gruppenraum umgewandelt werden. „Die Umbauarbeiten sollten Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen sein",“ zeigt sich Hofstetter zuversichtlich und fügt hinzu: „Die Ganztagesbetreuung unserer Kinder spielt eine immer größere Rolle. Wir als Stadtgemeinde sind aber gut aufgestellt und stets bemüht, das Angebot und Möglichkeiten zu erweitern.“